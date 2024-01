Versorgungskrise

In der Steiermark gehen die Anästhesisten aus: So verändert das die Versorgung in Ihrem Spital

Von Feldbach, Weiz, Deutschlandsberg bis Bruck und Rottenmann: Fehlende Anästhesieärzte erfordern eine Neuordnung der Versorgung. Und das betrifft die gesamte Steiermark, kleine wie große Spitäler.