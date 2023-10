Es ist gerade einmal zwei Wochen her: Da kam alles, was Rang und Namen in der obersteirischen Spitalslandschaft hat, am LKH Leoben zusammen. Primare, ärztliche Direktoren, Abteilungsleiter, Pflege - die führenden Köpfe der Kages samt Vorstandsvorsitzendem Gerhard Stark schworen die Öffentlichkeit auf die notwendige Spitalsreform ein. Es könne nicht so weitergehen, man müsse zusammenlegen, um mit den knappen Personalressourcen über die Runden zu kommen. Den Standort Bruck des LKH Hochsteiermark betrifft das insbesondere, indem die Ortho/Trauma nach Leoben verlegt werden soll.