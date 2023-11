Es ist Ende November und der Schnee bedeckt die Obersteiermark. Während vielerorts wahrscheinlich die Freude über die weiße Pracht überwiegt, sorgte der Schneefall auf einigen Straßen für Probleme. So auch am Pogusch, wo am Samstag und Sonntag mehrere Autos hängen blieben. Auf Seiten der Mürztaler Verkehrsgesellschaft riet man am Samstag sogar dringend von der Nutzung der Öffis in diesem Bereich ab, denn ein geordneter Busverkehr konnte nicht gewährleistet werden.