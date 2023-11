Der Winter lässt in diesem Jahr nicht lange auf sich warten. Schneefälle in der Nacht auf Samstag sorgten lokal für einige Verkehrsprobleme. Etwa am Pogusch, wo es aufgrund des Schneetreibens teils chaotisch auf der Straße zuging. Mehrere Autos kamen dort nicht mehr voran. Auch die Mürztaler Verkehrsgesellschaft riet von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in diesem Bereich ab. Denn: Ein geordneter, regelmäßiger Busverkehr konnte nicht gewährleistet werden.