Ein Lichtblick für alle Pendler: Nach dem Felssturz auf der B 20 am 12. November soll der Verkehr ab 4. Dezember wieder durch den Thörlgraben fließen. „Am kommenden Mittwoch wird mit den Hangsicherungsarbeiten, konkret mit dem Errichten von Betonsicherung und dem Spannen von Netzen, begonnen. Ich bin zuversichtlich, dass das alles funktionieren wird“, sagt Günther Wagner, Bürgermeister von Thörl. Wenn die Arbeiten zügig vorangehen, wird die B 20 vielleicht schon am Samstag, dem 2. Dezember, befahrbar sein - spätestens aber am Montag, dem 4. Dezember. Ob die Fahrbahn ein- oder zweispurig freigegeben wird, ist noch nicht klar. „Wichtig ist, dass das Befahren überhaupt möglich ist. Auf der Ausweichstrecke über den Pogusch kann es rasch zu Schnee kommen. Das ändert natürlich die Situation“, so Wagner.