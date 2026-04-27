Nach längerer Pause veranstaltete das Rote Kreuz Leoben wieder einen Erste-Hilfe-Bezirksbewerb im Herzen der Stadt Leoben. Die öffentliche Veranstaltung stieß bei zahlreichen Passantinnen und Passanten auf großes Interesse und bot Einblicke in die Jugendarbeit des Roten Kreuzes.

Insgesamt nahmen sechs Jugendgruppen mit rund 30 Jugendlichen aus den Rot-Kreuz-Bezirken Leoben und Bruck‑Mürzzuschlag teil. Die 10- bis 17‑Jährigen bewältigten an mehreren Stationen realitätsnahe Notfallszenarien, ergänzt durch einen Theorietest, wobei auch Teamgeist und Spaß nicht zu kurz kamen.

Bestens auf den Landesbewerb vorbereitet

Die Jugendgruppen zeigten sich bestens vorbereitet und überzeugten mit starken Leistungen. Den ersten Platz sicherte sich die Jugendgruppe aus Mürzzuschlag, gefolgt von Leoben 1 auf Platz zwei und Leoben 2 auf dem dritten Rang. Die weiteren Plätze belegten Trofaiach 2, Trofaiach 1 sowie die Jugendgruppe aus Mautern. Alle Teams bewiesen, dass sie sehr gut auf den Landesjugendbewerb im Juni in Stainz vorbereitet sind.

Bezirksstellenleiterin Anita Kozak zeigte sich sehr erfreut über den gelungenen Bewerb und gratulierte Annika Lenger, Jugendgruppenleiterin und Hauptverantwortliche für die Organisation, sowie ihrem gesamten Team.