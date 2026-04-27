In der Musikschule Trofaiach stellten sich 36 Musikerinnen und Musiker der praktischen Prüfung für das Leistungsabzeichen des Musikbezirks Leoben und bewiesen vor der Fachjury ihr Können. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestanden ihre Prüfungen mit Bravour. Insgesamt wurden 13 Junior-Leistungsabzeichen, 15 Abzeichen in Bronze und acht in Silber erspielt.

Neben drei Gästen aus benachbarten Bezirken zeigten vor allem die Talente aus den heimischen Vereinen auf. Mit dabei waren Musikerinnen und Musiker des MV St. Stefan-Kaisersberg, des Blasorchesters Donawitz, der Jugendkapelle St. Michael, der Werkskapelle Niklasdorf, des MV Vordernberg, der Marktmusikkapelle St. Michael, der Lobminger Ortsmusik sowie der Stadtkapelle Trofaiach.

„Stolz auf unsere Jugend“

Sarah Ziegler und Lisa Schnabl vom Jugend-Team des Bezirks Leoben sorgten für die Organisation. Die Musikschule Trofaiach stellte ihre Räumlichkeiten als Bühne für den Nachwuchs zur Verfügung und für die nötige Stärkung der Prüflinge und Angehörigen sorgte die Stadtkapelle Trofaiach.

„Wir sind stolz auf unsere Jugend“, ist man sich beim Blasmusikbezirk Leoben einig. Die Leistungen seien ein „starkes Zeichen“ für die Qualität der Ausbildung und die lebendige Vereinskultur in der Region. Mit diesem musikalischen Nachwuchs blicke der Musikbezirk Leoben zuversichtlich in die Zukunft.