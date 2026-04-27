Als eines der besten Projekte aus Österreich und als einziges aus der Steiermark ausgewähltes Vorhaben wurde das Forschungsprojekt von Hanita Hajiabolhassan, Schülerin des Europagymnasiums Leoben, von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ausgezeichnet. Die feierliche Würdigung fand in der Urania Wien statt.

Hajiabolhassan absolvierte ein vierwöchiges Forschungspraktikum an der Medizinischen Universität Graz unter Betreuung von Professor Sebastian Schwaminger. Begleitend zum Projekt entstand ein Video, das den Forschungsprozess sowie die zentralen Ergebnisse dokumentiert.

Interdisziplinärer Zugang

Das Projekt widmete sich der Kristallisation von Nierensteinen und wurde als interdisziplinäres Vorhaben konzipiert, das wissenschaftliche Forschung mit künstlerischen Ansätzen verbindet. In Zusammenarbeit mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern wurde das Leitmotiv „Hinter jedem Schmerz steckt auch eine Schönheit“ kreativ interpretiert.