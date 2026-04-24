Die Montanuniversität Leoben wurde beim diesjährigen Transport Media Award mit dem ersten Platz ausgezeichnet. In der Kategorie „Straßenbahn“ sicherte sich die Universität den Preis für ihre Werbekampagne, die täglich tausende Menschen in Graz erreicht. Die Kampagne wurde von der Werbeagentur Springer & Jacoby mit Sitz in Wien im Auftrag der Montanuniversität gestaltet.

Christina Holweg, Vizerektorin für Marketing und Stakeholder Management, Birgit Stampfl, Leiterin der Abteilung Marketing & Communication, und Bernd Schönegger, Geschäftsführer der Ankünder GmbH © MUL/Tauderer

Der Transport Media Award wird von der Ankünder GmbH organisiert und würdigt jährlich die kreativsten und wirkungsvollsten Außenwerbungen in den Kategorien „Bim“ und „Bus“. Im Vorfeld werden alle nominierten Straßenbahnen- und Buswerbungen zudem von einer Fachjury aus Medien- und Werbeexperten bewertet.