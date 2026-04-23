Studieren bedeutet stets eine erhebliche finanzielle Belastung für die Studierenden sowie deren Familien: Im Durchschnitt müssen Studierende mit einem Budget von 1662 Euro inklusive Naturalleistungen auskommen – etwa von ihren Eltern. Sie verdienen davon 775 Euro im Schnitt selbst durch Erwerbstätigkeit. Zwei Drittel aller Studierenden gehen einer solchen nach.

Das zeigt die aktuelle, bundesweite Studierendensozialerhebung auf, wie Anna Amerer, ÖH-Vorsitzende an der Montanuniversität Leoben von der Aktionsgemeinschaft (AG), erklärt. Von den Kosten, die im Mittel 1227 Euro betragen, machen die Wohnkosten mit etwa 500 Euro ein Drittel aus, gefolgt von 273 Euro fürs Essen. Damit ist die Hälfte des studentischen Budgets bereits verbraucht, ohne dass Ausgaben für Kleidung, Handy oder Mobilität getätigt wurden.

Ersparnis von mehreren hundert Euro

Studierende, die an der Montanuniversität Leoben ihrem Studium nachgehen, könnten sich glücklich schätzen, meint Amerer: „586 Euro zahlen Studierende, die nicht mehr daheim wohnen, für ihre Unterkunft. In Leoben sind es im Schnitt nur 531 Euro.“ Das führe zu einer durchschnittlichen Ersparnis von 660 Euro pro Studienjahr.

Obwohl die Wohnkosten für Studierende in Leoben seit 2015 um 26 Prozent gestiegen sind und damit sehr deutlich über der bundesweiten Steigerung um neun Prozent in derselben Zeitspanne liegen, bleibe Leoben im Vergleich die günstigste Universitätsstadt für Studierende.

Die Steigerung sei durch ein sich stark verändertes Angebot an Heimplätzen und Wohnungen in der Stadt Leoben unter Vorbehalt vergleichbar. Die Österreichische Hochschülerschaft an der Montanuniversität unterstütze die Stadtgemeinde bei der Auszahlung der Hauptwohnsitzförderung: „So hilft die ÖH den Studierenden bei der Bestreitung ihres Lebensunterhalts“, so Amerer.

ÖH möchte finanzielle Sorgen reduzieren

Darüber hinaus sorge die ÖH Leoben in etlichen weiteren Bereichen dafür, dass die Studierenden weniger finanzielle Sorgen haben. Mit dem „Mensabonus“ von zwei Euro werden warme Menüs in der Mensa der Montanuniversität unterstützt: „Dadurch wird einem lokalen Betrieb am Campus, der regionale Produkte vertreibt, ebenso geholfen“, betont Amerer.

Gemeinsam mit der Montanuniversität schüttet die ÖH Leoben außerdem eine Mobilitätsförderung für Studierende aus, bietet Pendlerparkplätze mit Ladesäule an und verleiht Klima-Tickets um einen Euro pro Tag. Das neueste Projekt der ÖH Leoben ist ein Kinderbetreuungspaket. Dieses schießt Studierenden bis zu 150 Euro zu, die ihre Kinder in die Sommerkinderbetreuung der Montanuniversität geben.

„Mit unserem neuesten Projekt helfen wir ganz gezielt Studierenden mit Kindern. Wer Kinder, Studium und vielleicht auch noch Arbeit unter einen Hut bringen muss, hat genug Probleme“, sagt Amerer.