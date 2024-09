Seit Samstag steht sie quasi an der Spitze der Studierenden an der Montanuniversität Leoben: Anna Amerer, eine 20-jährige Studentin der Angewandten Geowissenschaften. Sie löst den bisherigen Vorsitzenden Philipp Zeni ab, ein üblicher Vorgang vor der nächsten Hochschülerschaftswahl im Mai 2025. Amerer von der bürgerlichen Aktionsgemeinschaft (AG) steht einer Koalition vor - die AG hat in der Studentenvertretung drei Mandate und kooperiert mit der freiheitlichen Liste Leobener Studenten (LL) - und hält so die stärkste Fraktion, den Verband Sozialistischer Student_innen mit vier Mandaten in Schach.