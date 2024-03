Bis Ende November des Vorjahres hätte man gerne ein neues Team beisammen gehabt. Anfang März ist die Neuformierung des VSStÖ Kärnten/Koroška gelungen. Vorausgegangen sind interne Querelen, nachdem man bei den ÖH-Wahlen im Mai 2023 noch Platz eins erreicht hatte. Den angestrebten Vorsitz der Hochschülerschaft in Klagenfurt konnte man trotz des Ergebnisses allerdings nicht besetzen, woraufhin das Interesse an Hochschulpolitik offenbar rapide sank. Dieser ging am Ende an Lena Zachmann von der kommunistischen Fraktion KSV-KJÖ.