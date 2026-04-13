Beim Steiermark-Frühling am Rathausplatz präsentierte die Knappschaft Radmer erstmals in Wien das traditionelle Barbaraspiel. Mit ihrer Aufführung vermittelte sie die lange Bergbaugeschichte sowie die kulturellen und natürlichen Besonderheiten des Radmertals und erinnerte dabei auch an die erste urkundliche Erwähnung von Radmer vor 600 Jahren im Jahr 1426.

„Sehr gerne sind wir der Einladung zum Steiermark-Frühling gefolgt, um die Besonderheiten unserer Bergbautradition und Einzigartigkeit des Radmertals am Wiener Rathausplatz zu präsentieren“, erklärt Johannes Heupl, Obmann der Knappschaft Radmer. Musikalisch begleitet wurde der Auftritt vom Männergesangsverein Lugauer mit Obmann Hubert Wendner. „Die Knappschaft Radmer brachte mit der Wien-Premiere des Barbaraspiels ein lebendiges Stück unserer jahrhundertealten Bergbautradition in die Bundeshauptstadt“, freute sich der Radmerer Bürgermeister Klaus Gottsbacher.

Der Bergbau in Radmer reicht bis in die prähistorische Zeit zurück. Seine große Blüte erlebte der Kupferbergbau zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert, als Radmer zu den bedeutendsten Kupferabbaugebieten Europas zählte. Rund 600 Bergleute arbeiteten in den Stollen, bis zu 2000 Menschen lebten im Tal. Später spielte auch der Eisenerzbergbau eine wichtige Rolle. 1979 wurde der Bergbau in Radmer endgültig eingestellt. Heutzutage ist die Bergbauvergangenheit von Radmer im Kupferschaubergwerk erlebbar.