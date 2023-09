Jetzt wird es ernst mit den Dreharbeiten für den Steirerkrimi mit dem Titel "Steirerlist" in Leoben: Am kommenden Montag, dem 4. September, und am Dienstag, dem 5. September, wird es in der Leobener Innenstadt heißen: "Film ab." Unter der Regie von Wolfgang Murnberger werden die beiden Hauptdarsteller Hary Prinz und Anna Unterberger sowie Christoph Kohlbacher, Julia Koschitz, Parick Heyn und andere vor der Kamera stehen.