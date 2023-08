Nachdem Innenminister Gerhard Karner im Zuge der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ im Nationalrat am Mittwoch zum wiederholten Mal erklärt hatte, dass das Asylquartier Baumaxhalle in Leoben nach der Sanierung vorerst nicht wieder belegt werde, aber für den Fall höherer Flüchtlingszahlen als Asylquartier in Vorhalt bleibe, meldet sich erneut die FPÖ zu Wort.