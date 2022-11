Nicht nur in der Grazer Oper wird heuer Frau Holle zum Einsatz kommen, auch in Wald am Schoberpass hat sie ihre winterliche Bühne schon betreten. Es schneit, wie uns Norbert Ortner mit einem Foto beweist. Auch am Präbichl fallen schon Schneeflocken. Spätestens jetzt sollte also wirklich jeder die Winterreifen am Auto montiert haben – immerhin sind diese seit 1. November wieder Pflicht, wenn winterliche Fahrverhältnisse herrschen. Also Vorsicht!

Wie ist es bei Ihnen daheim? Schneit es dort auch schon? Wir würden uns über Schneefotos und Aktivitäten im Schnee sehr freuen. Mailen Sie diese doch an leored@kleinezeitung.at.