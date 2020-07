Facebook

Christoph Schoberl, Musiker aus Trofaiach, feilt an seiner ersten CD-Veröffentlichung © KK

Was hat denn das nur zu bedeuten? Ein Schlagzeuger, der die Gitarre schnappt und beherzt in die Saiten greift. So viel Harmoniebedürfnis kann eigentlich nur eines bedeuten: Da begibt sich jemand ins Studio, um aufzunehmen. Und genau so ist es auch in Christoph Schoberls speziellem Fall: Der Musiker aus Trofaiach ist mit seinem Kollegen Michael Dreschnig – übrigens ebenfalls Schlagzeuger – intensiv damit beschäftigt, an acht neuen Songs zu feilen. Sie bringen das Rohmaterial, das Schoberl daheim in seinem Homestudio als Demos eingespielt hat, gemeinsam in liebevoller Detailarbeit auf Hochglanz: Für die Veröffentlichung auf Schoberls allererster CD sollen sie funkeln wie Diamanten.