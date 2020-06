Facebook

Die Stadt Trofaiach bekommt im kommenden Jahr ein neues Radwegekonzept © Freisinger

Der Radweg vom Gasthaus Reichmann bis zum Seniorenhaus Verbena sei in Trofaiach für alle Menschen im Rollstuhl nicht befahrbar. Auch könne man an dieser Stelle den Rollstuhl nicht schieben, kritisiert eine Trofaiacherin. „Der Radweg ist allerdings der beste Zugang zu einem Caféhaus, das auch Leute gerne besuchen, die an einen Rollstuhl gebunden sind“, führt die Frau aus. Ihr sei von Bürgermeister Mario Abl ein Umweg empfohlen worden, der jedoch wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens in diesem Bereich für Rollstuhlfahrer nicht zu bewältigen sei.