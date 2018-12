Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flora Adelmann, Mike Reiter, Philipp Maier und Joe Liebminger © Andreas Schöberl-Negishi

Frischen Wind in die Region zu bringen, einfach, weil es Spaß macht – das ist das erklärte Ziel von Iron Road Events aus Leoben. Und zwar frischen Wind in Form einer regelmäßigen Veranstaltungsreihe. Wobei inhaltlich vieles, wenn nicht gar alles denkbar ist. Den Auftakt zu dieser Veranstaltungsreihe macht ein Konzert mit den Old School Basterds, das am Freitag, dem 14. Dezember, in der Kunsthalle Leoben in Szene geht. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.