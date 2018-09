Sieglinde Mahler (76), Obfrau der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs in Leoben, kämpfte jahrzehntelang für eine Verbesserung und Erleichterungen bei der Behandlung von Krebs. Nun ist sie verstorben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sieglinde Mahler, Vorsitzende der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs, verstarb nach langem Kampf gegen ihre schwere Erkrankung © Johanna Birnbaum

Fast 30 Jahre kämpfte die Leobenerin Sieglinde Mahler gegen ihre Krebserkrankungen. Fast genauso lange kämpfte sie als Obfrau der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs für die Installierung einer Strahlentherapie und andere Behandlungshilfsmittel am LKH Hochsteiermark in Leoben.

"Das werde ich dem Landesrat schon sagen", waren in den letzten Jahren geflügelte Worte, die Sieglinde Mahler nur allzu gerne in den Mund nahm. Und Landesrat Christopher Drexler bekam Einiges von ihr gesagt, und das mit immer währendem Nachdruck und mit unglaublicher Konsequenz, die auch schon seine Vorgänger, Kristina Edlinger-Ploder, Bettina Vollath, Günter Dörflinger, Wolfgang Erlitz und Helmut Hirt, auf Trab hielten.

Für ihr Ziel, eine bessere Aufklärung und Erfahrungsaustausch Betroffener zu erreichen, setzte sich die Mutter von vier Söhnen, mit voller Hingabe, aber auch in vielen Fällen kompromisslos, ein. Ungeachtet, ob es ihr selbst gesundheitlich wieder einmal nicht so gut ging. Sie war eine stetige Kämpferin für ihre Ziele und verlangte von ihren Mitstreiterinnen auch, mit Vehemenz eine Verbesserung eines "brauchbaren und umsetzbaren Erfahrungsaustausches in der Zeit nach der Entlassung aus den Krankenhäusern". Im LKH-Hochsteiermark-Standort Leoben gehörte Sieglinde Mahler schon zum Inventar.

Beim 25-Jahr-Jubiläum der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs im Jahr 2014 erklärte Mahler, die viele gesundheitliche Rückschläge erleiden musste, aber dennoch immer nach vorne schaute: "Kraft schöpfe ich auch aus den vielen, wenn auch manchmal schwer erkämpften, positiven Ergebnissen und einem dankbaren Lächeln, genauso wie aus dem Bewusstsein, etwas Nützliches getan zu haben. Damit wächst auch die Freude am Geschehen und ist irgendwie Hilfe zur Selbsthilfe, die auch für mich eine bestätigende Erkenntnis birgt."

Nun ist die Trägerin hoher Auszeichnungen und Großmutter verstorben und im Kreise ihrer Familie und ihrer Freunde auf dem Zentralfriedhof Leoben beigesetzt worden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.