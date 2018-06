Facebook

Team und Freunde der Brainsworld Design Agency aus Leoben © EMB Fotografo

Nach der Anspannung vor der Green Panther-Gala in Graz kam für Mike Reiter und das Team der Brainsworld Design Agency der riesige Adrenalin-Kick. Bei der Verleihung des steirischen Werbepreises holte sich die Kreativfabrik zwei Green Panther. Einen in Gold in der Kategorie Events für das große Charity-Bikertreffen „Iron Road for Children“, das im vergangenen tausende Besucher nach Leoben und dutzendtausende Euro in die Benefizkasse spülte. Den zweiten Green Panther staubte Brainsworld in der Kategorie Fotografie ab – und zwar in Bronze.