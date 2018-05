Facebook

Bürgermeister Kurt Wallner und Finanzstadtrat Willibald Mautner © Andreas Schöberl-Negishi

Das Rätselraten um die Zukunft der Rathauspassage, vom Congress und auch vom Alten Rathaus am Hauptplatz von Leoben hat ein Ende: Vier bis fünf Millionen Euro investiert die Stadt Leoben, um den in die Jahre gekommenen, teils extrem desolaten Komplex in ein modernes Kongresszentrum zu verwandeln. Finanzieren wird Leoben das Projekt alleine. Alle Varianten, die man in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Partnern durchgedacht habe, hätten sich letztlich als nicht zielführend erwiesen, meinte Bürgermeister Kurt Wallner am Montag.

Fokus auf Kernaufgabe

Man habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht: „In den vergangenen zwei Jahren haben wir intensive Verhandlungen mit verschiedenen Investoren und Immobiliengruppen geführt“, so Wallner. Darunter seien eine Wiener und eine Tiroler Gruppe, Investoren aus Graz sowie die Arbeiterkammer gewesen. „Wir haben uns entschlossen, uns auf unsere Kernaufgabe zu fokussieren – Kultur, Kongresse und Veranstaltungen jeder Art“, so Wallner. Verhandlungen mit Investoren seien an an „diametralen Interessen“ gescheitert, so Wallner: „Wir wollen gemeinnützig denken, viele andere tun das nur gewinnorientiert.“

Baubeginn im Jahr 2020

Bereits im ersten Quartal 2019 sollen nach der Ausschreibung des Projekts die Pläne da sein, wie Stadtbaudirektor Heimo Berghold sagt. „Ab 2020 soll gebaut werden. Mitte 2021 ist die Eröffnung vorgesehen“, meint Berghold. Zwischen Hotel und Altem Rathaus wird das Mittelstück – sprich die Rathauspassage – völlig abgebrochen, führt Wallner aus. „Kernstück dieses Umbaus wird ein Mehrzwecksaal sein, der mindestens 500 Personen Platz bietet und nach den modernsten Standards eingerichtet wird“, erklärt Wallner. Das sei die „ideale Größe“ für die Stadt Leoben.

Mit dem kompletten Neubau werde auch das Problem der unterschiedlichen Etagenniveaus und verschachtelten Halbstöcke gelöst. „Der neue Saal wird auf das Niveau der Josef-Graf-Gasse abgesenkt und barrierefrei erreichbar“, so Wallner. Auch einen modernen Gastrobereich soll es geben.

Ausschließlich Eigenmittel

Von den Finanzierungskosten sei es die „billigste und effizienteste Methode“, ausschließlich Eigenmittel einzusetzen, sagt Finanzstadtrat Willibald Mautner: „Wir werden die Summe durch Auflösung eines Teils der Rücklagen aus dem seinerzeitigen Verkauf der Sparkasse aufbringen“, präzisiert er. In der kommenden Woche soll im Stadtrat der Beschluss für das Projektmanagement herbeigeführt werden. Dann wird ausgeschrieben.

Eine weitere Million Euro wird überdies von den Stadtwerken Leoben in die Sanierung und Modernisierung der Tiefgarage unter dem Hauptplatz gesteckt. Sie soll „noch heller und kundenfreundlicher“ werden, sagt Wallner. Die Pläne für die Modernisierung des Alten Rathauses, des Congresses und auch der Tiefgarage seien auf Wohlwollen bei der Opposition gestoßen, betont Wallner.

Zwischen 2020 und 2025 soll übrigens das Neue Rathaus generalsaniert werden. Das werde sich ebenfalls mit vier bis fünf Millionen Euro zu Buche schlagen, sagt Wallner. Alle anderen Varianten für eine alternative Verwendung des Neuen Rathauses seien an dessen Denkmalschutz gescheitert.