Auch wenn das Wetter es noch nicht ganz vermuten lässt – die Freibadsaison ist näher, als man denkt. Und was wäre eine Freibadsaison ohne den passenden Kiosk, der die Besucherinnen und Besucher mit lebensnotwendigen Snacks und Gerichten wie Pommes, Schnitzel oder Eis versorgt?

Frühstückskarte und Konzerte

In Niklasdorf darf man sich nun aber sogar über mehr als das freuen. Gastronom Alexander Zach (24), der das Unternehmen Limitless-Catering erfolgreich betreibt, hat nun auch das Freibadbistro der Gemeinde übernommen. Die klassischen Freibadangebote wird auch er in seinem Foodtruck anbieten. „Es wird aber auch Burger geben, für die ich mittlerweile schon bekannt bin, und eine eigene Frühstückskarte für die vielen Frühschwimmer“, informiert Zach, der selbst in Niklasdorf aufgewachsen ist und im Niklasdorfer Freibad das Schwimmen gelernt hat.

Alexander Zach hat das Freibadbistro in Niklasdorf übernommen © KLZ / Klara Erregger

Am 8. Mai wird in die Saison gestartet, bis 13. September ist der Foodtruck täglich von 8 bis 20 Uhr vor Ort und versorgt sowohl die Freibadbesucherinnen und -besucher als auch Radfahrer und Fußgänger, die rund um den Silberseeweg unterwegs sind. „Mir war es wichtig, neuen Schwung hineinzubringen und Niklasdorf etwas zurückzugeben.“

Der Niklasdorfer plant auch mehrere Veranstaltungen, die das Freibad weiter beleben sollen: Am 10. Mai gibt es für die offizielle Saisoneröffnung ein Muttertagskonzert mit Gerry Schweiger. Ein Vatertagskonzert ist im Juni ebenfalls geplant und im August soll es in Zusammenarbeit mit der Gemeinde auch ein Open-Air-Konzert geben. Mithilfe von acht Mitarbeitern, hauptsächlich Ferialpraktikanten aus den umliegenden Schulen, hofft Zach, dass die Niklasdorfer Bevölkerung den Gastronomen im Freibad gut aufnehmen wird.

Seekiosk in Wald am Schoberpass sucht Pächter

In Wald am Schoberpass sucht man nun nach zwei Jahren auch einen neuen Pächter für den Seekiosk am Freizeitsee. Erfolg hatte man trotz Social-Media-Posting bisher aber noch keinen, bestätigt Bürgermeister Marc Landl auf Anfrage der Kleinen Zeitung. „Wir wünschen uns eine zuverlässige Person, die Kleinigkeiten anbietet: Dinge, die man in der Fritteuse machen kann, Snacks und Eis“, erklärt der Bürgermeister.

Der Seekiosk wurde 2023 fertiggestellt und 2024 erstmals in Betrieb genommen © KLZ / Klara Erregger

Der Seekiosk wurde erst vor zwei Jahren erstmals in Betrieb genommen und ist vollausgestattet mit einer Küche und „viel Potenzial für eine erfolgreiche Saison“. Außerdem bietet die Gemeinde den Kiosk zu „sehr günstigen Konditionen“ an. „Wenn jemand die Stromkosten bezahlt, dann reicht uns das schon“, stellt der Bürgermeister klar. Der Kiosk könne zudem jederzeit eröffnet werden. Abgesehen davon startet man in Wald am Schoberpass je nach Wetterlage Anfang bis Mitte Juni in die Badesaison, ein eigener Gemeindemitarbeiter ist unabhängig vom Seekiosk für den See sowie den Eintritt zuständig, so Landl. Aber: „Wir sind guter Dinge, dass wir einen Pächter finden.“