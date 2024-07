Mitte Juni startete man am Freizeitsee in Wald am Schoberpass in die Sommersaison – und dieses Jahr gibt es eine Neuerung am beliebten Badesee: Nachdem das neue Seekiosk-Gebäude im Frühjahr 2023 fertiggestellt wurde, blieb der Betrieb zunächst noch aus, da die Eigentümerfamilie des dortigen See-Restaurants doch noch für eine Saison aufsperrte. Heuer bleiben die Türen des Restaurants allerdings geschlossen, dafür konnte der Kiosk nun offiziell den Betrieb aufnehmen.