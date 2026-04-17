Der Alkohol floss in Strömen. Es wurde kräftig gefeiert, bis letztlich gegen 4 Uhr in der Früh die Stimmung kippte und die Silvesterparty zu Beginn des Jahres 2026 völlig verunfallte. Ein mittlerweile 19-jähriger Obersteirer erwischte seine Ex-Freundin mit seinem damals „besten Freund“ gemeinsam auf der Couch.

Was genau passiert ist oder auch nicht, tut nichts zur Sache. Der junge Mann jedenfalls sah rot und ging mit einer unflätigen Tirade, aber offenbar auch mit Faustschlägen auf die junge Frau los. Dabei wurde diese am Kopf und im Schulterbereich verletzt. Seinem danach ehemaligen „besten Freund“ drohte er einige Tage später über einen Chat.

„Ich werde dich behindert schlagen“

Er werde ihn erschießen, ihn „behindert schlagen“ oder aber auch sein Haus anzünden, ließ er seinen nunmehrigen Nebenbuhler per Textnachrichten wissen. Die Katerstimmung fand jetzt am Landesgericht vor Strafrichterin Sabine Anzenberger ihr Nachspiel. Dem 19-Jährigen wurden die Vergehen der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung angelastet.

„Es ist alles zu schnell passiert“, meint der 19-Jährige zu Richterin Anzenberger. Er habe sich in einer „Ausnahmesituation“ befunden und überreagiert: „Es tut mir leid“. Zuerst besteht er darauf, dass er nur einmal zugeschlagen habe, aber nach übereinstimmenden Aussagen der Ex-Freundin und seines Nebenbuhlers räumt er ein, dass es auch ein paar Schläge mehr gewesen sein könnten.

Vom WC nicht mehr zurückgekommen

Auf der Silvesterparty seien viele Leute eingeladen gewesen, alle hätten zu diesem Anlass reichlich dem Alkohol zugesprochen. Irgendwann in den Morgenstunden habe seine Freundin gesagt, sie gehe kurz hinauf, um die Toilette zu benützen. Als sie eine längere Zeit nicht mehr zurückgekommen sei, habe er nachgeschaut, sagt der 19-Jährige.

Strafrichterin Sabine Anzenberger leitete den Prozess gegen den 19-jährigen Obersteirer © Andreas Schöberl-Negishi

Die junge Frau meint im Zeugenstand, der Angeklagte sei nur „ein Freund“, aber nicht „ihr Freund“ gewesen. Wie sie das verstehen soll, hakt Richterin Anzenberger nach. „Wir haben schon einmal was miteinander gehabt, aber wir waren nicht zusammen“, gibt die junge Frau zurück. Im Laufe der Silvesterparty habe es Streit zwischen ihnen gegeben.

„Er hat gesagt, wir reden nicht mehr miteinander, und wir haben auch nicht mehr miteinander geredet“, sagt die 18-Jährige aus. „War es also aus zwischen Ihnen beiden?“, fragt Richterin Anzenberger: „Das hat schon so gewirkt“, sagt die Zeugin. Der nunmehr ehemals beste Freund bestätigt die Aussage der jungen Frau: „Er hat sie sicher mehr als ein Mal geschlagen und sie als Hure beschimpft“, erinnert er sich.

„Gewalt ist nie eine Lösung“

Er gibt auch zu Protokoll, dass der 19-Jährige „1000 Mal“ beteuert habe, dass er nichts von der 18-Jährigen wolle, und dass es kein Problem für ihn sei, dass sich jemand anderer auch für sie interessiere. „Außerdem finde ich, dass Gewalt nie eine Lösung ist“, sagt der Zeuge. Dem stimmen alle zu. Richterin Anzenberger bietet dem 19-Jährigen die Verhängung einer Geldbuße als diversionelle Maßnahme an.

Nachdem sich damit alle einverstanden erklären, errechnet sie eine Geldbuße in Höhe von 2900 Euro inklusive Pauschalkosten für das Verfahren. Der Angeklagte nimmt das Angebot an, die Staatsanwältin gibt keine Erklärung ab. Die Verurteilung unterbleibt, sofern der Angeklagte die Geldbuße fristgerecht und zur Gänze bezahlt.