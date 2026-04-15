Wie geht es mit der Eishalle Leoben in der Zukunft weiter? Dieses Thema beschäftigt die Stadtverantwortlichen seit geraumer Zeit intensiv. Angesichts des Sanierungsbedarfs und der hohen Energie- und Betriebskosten in Zeiten knapper Gemeindefinanzen wird die Frage heiß und kontrovers diskutiert.

Mit dem Problem, eine in die Jahre gekommene Eishalle zu besitzen, deren Betriebskosten stetig nach oben klettern, hat allerdings nicht nur die Stadt Leoben zu kämpfen. Das ist auch der Grund dafür, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der betroffenen steirischen Städte Landeshauptmann und Sportreferent Mario Kunasek um einen gemeinsamen Gesprächstermin gebeten haben.

Blick auf die gesamte Steiermark

Das Gespräch sei sehr konstruktiv verlaufen, resümiert Leobens Bürgermeister Kurt Wallner anschließend. Das Land Steiermark sei mit politischen Vertretern, aber auch Experten aus der Landesverwaltung „gut aufgestellt“ gewesen. Leoben, Kapfenberg, Zeltweg, Graz, Hartberg und Weiz seien als Städte mit Eishallen vertreten gewesen, Frohnleiten nicht.

Das erklärte Ziel sei es nun, bei der Sanierung und dem künftigen Betrieb der Eishallen einen Blick auf die gesamte Steiermark zu haben, so Wallner im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Bei der Errichtung und dem bisherigen Betrieb dieser Sportstätten sei das ein großes Manko gewesen, fügt er hinzu.

Leobens Bürgermeister Kurt Wallner war bei dem Gespräch zum Thema Eishallen in der Steiermark mit dabei © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

„Es hat bisher einfach keine Strategie gegeben, weder vom Land Steiermark, noch von den Sportverbänden. Das war ein schwerer Fehler. Die Eishallen sind einfach dort entstanden, wo das Thema regional engagiert und aktiv gefördert worden ist“, sagt Wallner. Das sei kein Problem gewesen, solange die Kommunen mit genügend finanziellen Mitteln ausgestattet gewesen seien.

Eine Sportstätte wie eine Eishalle sei aber jedenfalls von landesweiter „Strahlkraft“ und Bedeutung, man könne also keinesfalls hergehen und die Städte mit Eishallen bei der Frage, wie man künftig weitermache, alleine im Regen stehen lassen. „Es wird darum gehen, bestehende Eishallen zu erhalten – und nicht darum, den Bau neuer Einrichtungen zu unterstützen“, führt Wallner aus.

Kosten bleiben größter Knackpunkt

Bei einer Eishalle seien drei wesentliche Faktoren zu bedenken: Das Gebäude selbst, das eine Lebensdauer von 40 bis 60 Jahren habe, die aufwändige Technik wie etwa für die Aufbereitung des Eises und die Entfeuchtungsanlagen mit einer Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren sowie die Finanzierung des Betriebs.

Klar sei, dass eine Eishalle eine soziale Einrichtung sei, die für eine Kommune niemals gewinnbringend zu betreiben sei, so Wallner: „Bei den Eishallen in der Steiermark gibt es teils Abgänge von einer Million Euro pro Jahr. Wir haben in Leoben weniger Abgang. Aber wir müssten für eine Stunde Eiszeit zwischen 600 und 1000 Euro verlangen, um kostendeckend zu sein. Das geht natürlich nicht“, meint Wallner.

Gespräch noch vor dem Sommer

Nun arbeite man gemeinsam daran, nach der Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes einen konkreten Strukturplan für die Steiermark auszuarbeiten. Landeshauptmann Kunasek habe das nächste Gespräch in dieser Angelegenheit noch für vor den Sommer angepeilt, so Wallner. Das sei erfreulich, denn das Thema habe natürlich für den Weiterbetrieb 2027 durchaus Dringlichkeit.