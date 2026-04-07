Viele Wege führen nach Rom. Oder im Fall des Leobeners Klaus Pressberger zur Fotografie, denn der Weg zu seinem Beruf war alles andere als klassisch. Auf den Besuch des BRG II und des BORG Eisenerz, sowie den Abbruch kurz vor der Matura, folgten eine Tätigkeit als Filialleiter eines Skater-Shops in Leoben sowie die Lehre zum Einzelhandelskaufmann für Sport und Spiel.

„Die Lehre habe ich aufgrund meiner Vorbildung durch verkürzte Lehrzeit mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen“, erzählt Pressberger. Durch die Erkenntnis, nicht in dieser Branche in Pension gehen zu wollen und den gleichzeitigen Wunsch, die Matura nachzuholen, ergriff Pressberger die Möglichkeit, an der HTBL Kapfenberg die Abendschule für Berufstätige zu absolvieren und die Berufsreifeprüfung abzulegen. Am Kolleg für Mediendesign und Kommunikation in Krieglach schloss er im Anschluss eine zweijährige Ausbildung zum diplomierten Mediendesigner ab.

Zwischen Hochzeiten und Sportevents

„Während dieser Zeit entwickelte sich meine große Leidenschaft für Fotografie, deshalb habe ich in Graz die Fotoakademie absolviert“, erzählt der 43-Jährige. Gleichzeitig arbeitete Pressberger in der Firma seines Vaters „EDV-Lösungen Pressberger GmbH“ mit und kümmerte sich um Webseiten und Grafikdesigns. Die anschließende Fotografenmeisterprüfung in Tirol ermöglichte es ihm schließlich ab 2009, sein eigenes Fotostudio in der Leobener Pebalstraße mit der Firma seines Vaters zu kombinieren.

Zum Beginn der Selbstständigkeit standen vor allem Porträtaufnahmen, Hochzeitsreportagen oder Fotodokumentationen auf der Agenda. „Ich habe mir aber gedacht, ich will kein 0815-Standardfotograf sein. Du kannst warten, bis wer zu dir ins Studio kommt, oder du kannst den Job so gestalten, dass er spannend ist.“ Und so hat sich Pressberger immer mehr in seine Leidenschaft, die Sportfotografie, vertieft.

Nervosität bleibt

Mittlerweile ist er bei Sportgroßveranstaltungen wie dem Hahnenkammrennen in Kitzbühel, der Formel 1, DTM oder MotoGP im Einsatz. Auch Marathonbewerbe in Wien, London und Oslo hat er bereits in Szene gesetzt. Neben der Sportfotografie ist Pressberger auch für den Eventveranstalter Semtainment als Fotograf im Einsatz. „Ich durfte unter anderem Robbie Williams, Bryan Adams, Nena, Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Gigi D‘Agostino und Deep Purple bei ihren Auftritten ablichten.“

Trotz seiner jahrelangen Erfahrung räumt Pressberger ein, dass es immer noch Momente gibt, die ihn nervös machen. Beispielsweise ein Aufeinandertreffen mit Arnold Schwarzenegger abseits des Streifrennens in Kitzbühel. Aber auch ein Konzert von Ross Antony, bei dem er vom Künstler spontan auf die Bühne geholt wurde, habe die Aufregung steigen lassen – „obwohl du dein Handwerk ja im Schlaf beherrschst.“

Von einem Extrem ins andere

Trotzdem brauche es mehr als technisches Know-How. „Wenn du bei Skiveranstaltungen im Einsatz bist, musst du Skifahren können und hast zusätzlich 20 Kilogramm Ausrüstung in zwei Rucksäcken mit. In Kitzbühel bin ich einmal mit den Steigeisen in der Traverse mit offenem Rucksack weggerutscht, und wenn du da rutscht, dann rutscht du. Das passiert dir nicht noch einmal.“ Auch angstfrei müsse man als Sportfotograf sein, wenn die Fahrer bei der MotoGP mit 300 km/h auf einen zukommen.