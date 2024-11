Nach insgesamt sechs Monaten Bauzeit sind ab spätestens 29. November wieder alle Ab- und Auffahrten der S6, der Semmering-Schnellstraße, im Bereich Leoben-Ost frei befahrbar. Im ersten Bauabschnitt wurden ab 3. Juni 2024 die Abfahrten saniert. Für Verkehrsteilnehmer hieß es, bereits in Niklasdorf beziehungsweise Leoben-West abzufahren. Nach Beendigung dieser großangelegten Sanierung wurde am 16. September mit der Erneuerung der Auffahrten in diesem Bereich begonnen. Auch in diesem Fall waren die Ausweichrouten über Niklasdorf oder Leoben-West festgelegt worden.