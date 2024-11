„Auch wenn die Hauptbauarbeiten erst im nächsten Jahr stattfinden werden, so freut es mich ganz besonders, dass wir nun in meiner Heimatstadt Leoben, im Ortsteil Göss, den Startschuss für ein umfangreiches Sanierungsprojekt in der Höhe von drei Millionen Euro geben können“, erläutert Verkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang die Rahmenbedingungen für das Bauvorhaben auf der Josef Heißl-Straße (L101).