Ab Montag, 16. September, ist die Autobahnauffahrt Leoben-Ost bis spätestens Freitag, 20. Dezember, gesperrt. Während der Sperre ist das Auffahren auf die S6 Semmering Schnellstraße nur bei Leoben-West oder in Niklasdorf möglich, entsprechende Vorankündigungen wurden bereits durch die Baufirma aufgestellt. Weitere Baustellen im Nahbereich der Rampensanierung auf der S6 sind seitens der Stadt Leoben nicht geplant.

Die Abfahrt Leoben-Ost, die aufgrund von Bauarbeiten an der Anschlussstelle in den letzten Wochen gesperrt war, ist dann ab dem Beginn der Bauarbeiten an der Autobahnauffahrt wieder benützbar.