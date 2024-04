Als technische Herausforderung bezeichnet Asfinag-Projektleiter Markus Wastl den zweiten Bauabschnitt an der S6 in der Nähe der Abfahrt Leoben-Ost. Seit Ostern 2023 werden dort Ankerwände, die den Berg festigen sollen, erneuert und auf den neuesten technischen Stand gebracht. Acht Millionen Euro investiert die Asfinag. „Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt und nach der Winterpause geht es nun weiter. Es ist alles im Plan“, so Wastl.