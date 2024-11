Bei den LE Kings erobern nun auch die Frauen das Eis

Seit Mitte Oktober trainieren bei den LE Kings ein Mal monatlich in der Eishalle Leoben auch Frauen. Aktuell gehe es den „LE Queens“ zwar nur um den Spaß am Eishockey, das Ziel ist aber in einigen Jahren eine Damenmannschaft aufzustellen.