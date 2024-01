Seit Jahrzehnten wird das Dreikönigsturnier traditionell am 6. Jänner vom Leobener Verein LE Kings veranstaltet. 13 Eishockey-Mannschaften aus zwei Altersgruppen - U9 und U11 - reisen dieses Jahr aus der näheren Umgebung sowie aus Kärnten, Wien, Niederösterreich und sogar Slowenien an, um ab 9 Uhr in der Eishalle Leoben gegeneinander anzutreten und ihr Können unter Beweis zu stellen.