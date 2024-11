In der Eliteliga-Saison steht bereits nach vier Runden fest, dass die Duelle zwischen EV Zeltweg Murtal Lions und LE Kings aus Leoben das Maß aller Dinge sind. Mussten sich die Löwencracks beim Comeback in der höchsten Liga des Steirischen Eishockeyverbandes in der Auftaktrunde in Leoben noch mit 2:4 geschlagen geben, ist man mittlerweile in der Liga angekommen. Nach zwei Kantersiegen gegen Weiz und Peggau hat, ist am Samstag im zweiten Obersteirer-Derby gegen Leoben in der Aichfeldhalle mit einem klaren 9:5-Derby-Heimsieg die Revanche für die Auftaktniederlage gelungen. Außerdem konnte man sich in der Aichfeldhalle vor rund 600 begeisterten Fans mit dem siegreichen Auftritt vom ewigen Rivalen auch die Tabellenführung krallen.