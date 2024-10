Die Rechnung vor dem heutigen Auswärtsspiel der Graz 99ers in der ICE Hockey League bei Asiago (19.45 Uhr) ist eine einfache: Strafminuten sollten tunlichst vermieden werden. Denn: Die Italiener sind in Sachen Powerplay die klare Nummer eins der Liga, haben das auch zuletzt beim 4:1-Sieg in Liebenau unter Beweis gestellt. „Wir müssen also disziplinierter agieren als im Heimspiel“, sagt Sportdirektor Philipp Pinter. Einer, der spätestens seit dem Auswärtssieg in Ljubljana am Sonntag so richtig „on fire“ ist, ist Marcus Vela. Der Neuzugang hat in Slowenien drei Tore erzielt und will heute gleich nachlegen. „Er rührt vor dem gegnerischen Tor um und schießt wichtige Tore“, sagt Pinter. „Er ist ein absoluter Top-Stürmer und ich bin richtig happy, dass er in unserer Mannschaft ist.“ Der 27-jährige Kanadier sei nicht nur sportlich enorm wertvoll, „er hat auch einen super Charakter“. Und: Zu Höchstleistungen wird er erst noch kommen. Da ist Pinter sicher. „Je wichtiger die Spiele und je länger die Saison, desto besser wird er. Mit Marcus werden wir noch viel Freude haben“, schwärmt der Sportdirektor vom Neuzugang aus Banska Bystrica.