In Kammern sorgte die Veranstaltung „All that Jazz“ im Museumshof im April dieses Jahres für ein ausverkauftes Haus. Der Wunsch nach einer Wiederholung war auch vielfach zu hören – und er wurde erhört. Das Programm wurde durch einige Stücke verändert, am Erfolgskonzept des musikalischen Abends wollen Sarah Kettner und Helmut Iberer aber am kommenden Dienstag im Live Congress Leoben festhalten.