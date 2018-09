Der berühmte Breakdancer "The Wolfer" teilt seine Moves mit Leobenern: Am 21. und 22. September gibt Mustapha Ajdour Breakdance-Kurse in der Porubsky Halle.

Breakdancer „The Wolfer“ kommt nach Leoben © BERGER/RED BULL CONTENT POOL

In den 1970ern fingen Jugendliche an, sich auf der Straße in Großstädten tänzerisch duellieren – als Alternative zur Gewalt von städtischen Straßengangs. 2008, also einige Jahrzehnte später, begann auch Mustapha Ajdour mit 14 Jahren auf den Straßen Casablancas zu tanzen.

Breakdance heißt die Kombination zwischen Sport und Kunst, der sich der heute 24 Jahre alte Marokkaner verschrieben hat. Heute zählt Ajdour, alias „The Wolfer“, zu den berühmtesten und weltbesten Breakdancern weltweit. Dieses Jahr darf er sich nach seinem Sieg beim „Red Bull BC One Cypher Austria“ zum zweiten Mal in Folge als bester österreichischer Breakdancer betiteln.

Tanzkurse für Jedermann

Der Verein „Steirische Kultur Straße“ unter der Leitung von Sarah Kettner holt den in Innsbruck lebenden Breakdancer aus Marokko am 21. und 22. September nach Leoben. In der Porubsky-Halle – mit dem Flair eines leer stehenden Gebäudes kommt sie einer üblichen Breakdance-Location sehr nahe – finden am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr Tanzkurse mit „The Wolfer“ statt. „Die Steirische Kulturstraße wagt mit dem Projekt ein Experiment, und versucht auch der Jugend in der Region ein spannendes Programm zu bieten“, erklärt Kettner.

Bei den Kursen sind sowohl blutige Tanzanfänger als auch erfahrene Tänzer herzlich willkommen. In einer abschließenden Aufführung, am Samstag um 19.30 Uhr vor Publikum, können die Tänzerinnen und Tänzer nach der Arbeit mit „The Wolfer“ zeigen, was sie draufhaben und um welche Tanzmoves sie reicher geworden sind.

Breakdance-Kurse Am Freitag, dem 21. September, finden ab 14 Uhr in der Porubsky-Halle Workshops statt.

Am Samstag, dem 22. September, wird ab 11 Uhr in der Porubsky-Halle choreografiert.

Am Samstag, dem 22. September, findet um 19.30 Uhr die Abschlussaufführung statt.