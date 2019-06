Steirische Kulturstraße im Stadttheater Leoben„Mann & Weib“: Mozart hätte eine Freude gehabt

Facebook

© Freisinger/Armin Russold

Auch in diesem Jahr haben sich die Mitglieder der Steirischen Kulturstraße um Sarah Kettner und Anita Pfnadschek daran gemacht, eine Musiktheaterproduktion in der Region Leoben auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zu bringen. Doch diesmal nicht in Mautern, wo in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich Opern und Operetten aufgeführt wurden, sondern in Leoben. Und so wurde das Stadttheater Bühne für ein musikalisches Experiment, und nicht der Klosterinnenhof von Mautern oder Schloss Ehrnau.