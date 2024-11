Seit 14 Jahren ist das „ZAM“, das Zentrum für Ausbildungs-Management, in Leoben eine Ansprechstelle für Frauen, die Unterstützung in Form von Aus- und Weiterbildungen in beruflichen Belangen benötigen. Im Auftrag des AMS und des Landes Steiermark wurden im Vorjahr 280 Beratungen durchgeführt, 170 Frauen absolvierten eine Workshop-Phase, wie Regionalleiterin Anita Bauer betonte. Seit mittlerweile acht Jahren werden die Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie das Ausbildungsmanagement in den Räumlichkeiten direkt am Hauptplatz in Leoben angeboten. Das war Thema eines Wirtschaftsfrühstücks, das von Siegfried Nerath organisiert worden war.