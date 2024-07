Das RIB, das Restaurant im Bad, in Eisenerz bietet am kommenden Samstag, dem 3. August, von 10 bis 17 Uhr den Rahmen für eine Premiere: die erste Direktvertriebsmesse mit fast 20 Ausstellerinnen und Ausstellern. Organisiert wurde die Zusammenkunft von Frauen und Männern, die ihre Produkte direkt an ihre Kundschaft vertreiben, von Bianca Seebacher und einigen ihrer Kolleginnen.