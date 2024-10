Genau nach Plan lief der Bau des neuen Kompetenzzentrums der Raiffeisenbank Liesingtal-St. Stefan beim Kreisverkehr in St. Michael. Nach einem Jahr Bauzeit wird am 19. Oktober die offizielle Eröffnung gefeiert. Bereits am 14. Oktober können Kunden dort ihre Bankgeschäfte verrichten, wie Geschäftsstellenleiter Helmuth Pölzl erklärt: „Für unsere Kunden in Kraubath, St. Stefan und St. Michael, wo wir Filialen hatten, sowie aus St. Stefan sind wir dann im Kompetenzzentrum bereits ab Montag, dem 14. Oktober da.“