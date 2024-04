Der Neubau des Raiffeisenkompetenzzentrum in St. Michael hat nach Bekanntwerden des Vorhabens für Irritationen in den Gemeinden Kalwang, Kammern, Kraubath und St. Stefan gesorgt. Denn durch das neue Zentrum, das um sechs Millionen Euro errichtet und im Oktober dieses Jahres fertig sein wird, werden die Verbund-Filialen in diesen Gemeinden geschlossen. Nur die Filiale in Mautern bleibt, soll aber adaptiert werden.