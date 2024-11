„Das ist aber schön, dass ihr wieder da seid“, sagt eine ältere Dame noch während sie das kleine Geschäft in der Krottendorfergasse in Leoben betritt. Seit September 2022 war die kleine Filiale der Fischzucht Igler geschlossen. Das fehlende Personal machte Eva Maria und Hannes Igler zu schaffen. Schweren Herzens blieb das Geschäft, wo sich an den Öffnungstagen davor Schlangen an Kundinnen und Kunden anstellten, zu.