Fischzucht-Chef Hannes Igler: „Wir machen weiter, kleiner und moderner“

Reportage. Am 17. Juli wurde die Fischzucht Igler in Kalwang durch ein Hochwasser zerstört. Der Wiederaufbau ist im Gang – kleiner und moderner. In Leoben wird das Geschäft wieder eröffnet.