Der Equal Pay Day – also der Tag, ab dem Frauen statistisch gesehen im Vergleich zu Männern bis zum Jahresende „gratis“ arbeiten – ist diese Woche in aller Munde. Denn in der Steiermark war es mit einem Lohnunterschied von 18,5 Prozent am 25. Oktober soweit, österreichweit ist der Equal Pay Day 2024 mit 16,6 Prozent am 1. November. Trauriges Schlusslicht bildet jedoch auch wie in den Jahren zuvor der Bezirk Leoben: Vor knapp einem Monat, am 3. Oktober, verstrich hier der Tag, an dem der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern am deutlichsten wird.