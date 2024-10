Keine ganzen drei Jahre ist es her, dass die ÖBB gemeinsam mit der Stadt Leoben und dem Land Steiermark die neue S-Bahn-Haltestelle Lerchenfeld und die sogenannte „Mobilitätsdrehscheibe“ offiziell eröffneten. Sechs Millionen Euro flossen in dieses Projekt, das als „Teil des nachhaltigen Mobilitätsausbaus“ in der Obersteiermark forciert wurde.