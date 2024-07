Die B116 Leobener Straße (Kärntner Straße in Leoben) führt in Leoben zwischen Kilometer 23,550 und 24,200 vorbei an der Kreuzung mit der Waltenbachstraße Richtung Niklasdorf und einer Eisenbahnbrücke. Im Bestand ist ein gemischter Geh- und Radweg mit Breiten zwischen eineinhalb und zwei Metern vorhanden.

„Die 650 Meter, die Teil des überregionalen Murradweges sowie der Hauptradroute 1 des Radverkehrskonzepts Großraum Leoben sind, werden auf drei Meter ausgebaut und weiterhin als gemischter Geh- und Radweg geführt. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird ein Schutzstreifen zur Fahrbahn mit einem Meter Breite errichtet“, schildert Verkehrsreferent Anton Lang am Dienstag im Zuge des Spatenstichs für den Radwegausbau.

Der Leobener Bürgermeister Kurt Wallner fügt hinzu: „Der neue Rad- und Gehweg von Leoben-Lerchenfeld nach Niklasdorf wird in Zukunft ausschließlich nordseitig geführt. Er stellt einen längst überfälligen Lückenschluss zwischen den beiden Gemeinden dar und macht den bisherigen erzwungenen Seitenwechsel überflüssig.“ Gemeinsam mit der neuen Querungshilfe Waltenbachstraße bringe der neue Abschnitt mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger.

Bauarbeiten über drei Monate

Die Verbreiterung erfolgt mit einem halben Meter Unterbau und einer acht Zentimeter starken Asphaltdecke. „Durch die Verbreiterung des Geh- und Radweges in die bestehende Böschung ist eine über 400 Meter lange Stützmauer, die aus Fertigteil-Betonblöcken bestehen wird, notwendig. Zudem wird am Ende des Bauloses über die B 116 eine Querungshilfe inklusive Beleuchtung errichtet“, erläutert Projektleiter Arnim Tripolt von der A16, Verkehr und Landeshochbau.

Während der Arbeiten, die für drei Monate geplant sind, wird der Verkehr je nach Baufortschritt wechselweise angehalten. „In Summe kommt das Bauvorhaben auf 990.000 Euro, wobei die Stadt Leoben 200.000 Euro und die Marktgemeinde Niklasdorf 110.000 Euro mitfinanzieren“, so Lang. Der Anteil für das Land Steiermark beträgt somit 680.000 Euro.

Das Radverkehrskonzept Großraum Leoben, das neben Leoben auch die Gemeinden Niklasdorf und Proleb umfasst, wurde 2021 mit einem Investitionsvolumen von fast zwölf Millionen Euro für die nächsten zehn Jahre beschlossen und umfasst ein Hauptradroutennetz von zirka 29 Kilometer Länge.