In den kommenden Tagen starten die Bauarbeiten in der Leobener Münzenbergstraße, die sich über drei Monate erstrecken werden. Zwischen dem Parkplatz Östu-Stettin und dem Kreuzungsbereich Neudorfer Straße muss die Straße in diesem Zeitraum für den Verkehr komplett gesperrt werden. Für Anrainer wird es eine Zufahrtsmöglichkeit geben. „Es ist jedoch mit Behinderungen zu rechnen“, kündigt die Stadtgemeinde Leoben an.