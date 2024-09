Mit dem Zuschlag bei der Versteigerung des ehemaligen SIM-Campus in Eisenerz wurde nun ein weiteres Kapitel in einer schier endlosen Geschichte geschrieben. Ob der Hammerschlag bei der Auktion den Schlusspunkt setzt, ist allerdings nach wie vor nicht gesagt. Denn jetzt ist erneut das Insolvenzgericht am Zug, das entscheiden muss, ob das Angebot für die Gläubiger passt.