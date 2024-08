Der Murenabgang im Gemeindegebiet von Vordernberg verschüttete nicht nur sieben Fahrzeuge, die Montagabend auf der B115 auf Höhe Laurentikirche unterwegs waren, sondern machte auch eine Sperre der Eisenbundesstraße in diesem Bereich notwendig. „Wir haben gleich Montagnacht alle Maßnahmen ergriffen, um die Sperre einzurichten. Das mussten wir auch zum Schutz unserer Mitarbeiter machen, weil wir in der Nacht überhaupt nicht abschätzen können, was da noch an Material am Berg oben ist“, erzählt Straßenmeister Thomas Pölzl, der seit Jänner in dieser Funktion tätig ist.